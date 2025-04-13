Гвардиола об игре Де Брейне в матче с «Кристал Пэлас»: «Это был тот Кевин, которого мы знаем много лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника команды Кевина Де Брейне за игру в матче 32-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (5:2).

В этой встрече 33-летний футболист отметился голом на 33-й минуте.

«Это был тот Кевин, которого мы знаем много лет. Я понимаю, что последние полтора года ему было непросто. Боли больше не беспокоят его, теперь он совершенно другой. Де Брейне уникален. Его видение, его пас. Когда у Кевина мяч, игроки впереди знают, что они могут бежать, потому что мяч может быть им доставлен», — сказал тренер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Де Брейне провел 33 матча за «Ман Сити» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами.