Гвардиола: «Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве»

5 февраля, 22:40
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру команды в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:1).
«Мы здорово начали матч, как это часто бывает против «Тоттенхэма», но были наказаны за ошибку. При 0:1 уже пошла совсем другая игра. У нас были моменты, но, конечно, тяжело играть, когда теряешь мяч в переходных фазах. Мы упустили важные очки.
Непросто играть, когда соперник защищается вдесятером и сидит в обороне. Мы играли хорошо, особенно поначалу, не хватало последнего паса, удара.
Рано или поздно наша статистика игр на стадионе «Тоттенхэма» изменится, но странно, что мы даже не забивали никогда. Мы даже промахивались с пенальти. Сложно найти объяснение.
Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве. Думаем лишь о следующем матче — против «Астон Виллы», — приводит слова тренера BBC.
«Манчестер Сити» проиграл все пять матчей против «Тоттенхэма» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», не забив при этом ни одного гола.
Команда Хосепа Гвардиолы в последних пяти гостевых матчах с «Тоттенхэмом» пропустила семь мячей.
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