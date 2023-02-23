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Гвардиола: «Холанн адаптировался в клубе на 100 процентов, нам нужно чаще находить его передачами»

Гвардиола оценил игру Холанна в матче с «Лейпцигом»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего Эрлина Холанна в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).

«Я видел, что игроки [после матча] были с опущенными головами. Я сказал: «Почему вы опустили головы, выше нос. Вы играли действительно здорово».

Холанн? Он на 100 процентов адаптировался к игре «Манчестер Сити». Нам нужно чаще находить его передачами», — сказал Гвардиола корреспонденту Сэму Ли после игры.

Ответная игра состоится 14 марта в Манчестере. Начало— в 23.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
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