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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Понимали, что не сможем сравняться с «Борнмутом» по интенсивности»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команде было тяжело противостоять «Борнмуту» в матче 10-го тура чемпионата Англии.

В субботу, 2 ноября, горожане на выезде уступили клубу из Борнмута (1:2) и потерпели первое поражение в сезоне АПЛ.

«Мы понимали, что не сможем сравняться с ними по интенсивности. Мы говорили об этом. Это была открытая игра. В концовке у нас были моменты, но я поздравляю «Борнмут» с победой. Борьба за мяч в центре поля, единоборства — так они играют. Они очень агрессивны, хороши в плане физики и скорости, но в таких ситуациях нужно побеждать», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

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Тренер «Сити» отметил, что «Борнмут» заслужил победу в этой встрече.

Команда Гвардиолы с 23 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. 5 ноября «Манчестер Сити» сыграет против «Спортинга» в Лиге чемпионов, а 9-го числа встретится с «Брайтоном» в чемпионате Англии. Обе игры небесно-голубые проведут на выезде.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити

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