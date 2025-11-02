Гвардиола: «Борнмут» — одна из самых требовательных команд, с которыми «Манчестер Сити» сталкивался»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Борнмут» невероятной командой.

В воскресенье, 2 ноября, горожане со счетом 3:1 обыграли «Борнмут» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Борнмут» — одна из самых требовательных команд, с которыми мы сталкивались. Сегодня мы нашли свой ритм и в целом были лучше во многих аспектах. «Борнмут» провел выдающийся матч. В прошлом сезоне они нас буквально уничтожили. Нужно отвечать им в каждом единоборстве, иначе они могут наказать. Это невероятная команда. Меня абсолютно не удивляет то, чего они добились в прошлом сезоне», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 18 баллами идет на четвертой строчке. Команда прервала 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.