Гвардиола: «Манчестер Сити» будет защищать титул АПЛ до последнего дня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Если они обыграют нас, то только потому, что они сейчас лучше. Это спорт, я буду первым, кто их поздравит, как я всегда и делал. Все в наших руках. Мы будем защищать титул АПЛ до последнего дня. Это то, что я хочу видеть от игроков. Бороться по максимуму, чтобы попытаться сохранить титул. Если это не произойдет, мы примем это, но мы должны приложить все усилия. Мои игроки должны работать ради этого каждый день», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля, начало — 22.30 мск.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. «Горожане» занимают 2-е место, набрав 48 очков за 22 игры.