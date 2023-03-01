Гвардиола о матче с «Бристоль Сити»: «Было тяжело. Меня впечатлили некоторые игроки, я их не знал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги игры с «Бристоль Сити» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько они могут быть хороши. На меня произвели впечатление некоторые игроки, я их не знал. Второй тайм был намного лучше. В Бристоле невероятные фанаты. Мы приезжали сюда пять лет назад на Кубок лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Также главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру полузащитника команды Фила Фодена, оформившего дубль в матче.

«Динамика, ритм, темп работы, его качества. Его карьера всегда шла вверх, вверх, вверх. В этом сезоне он испытывал некоторые затруднения и был немного подавлен. Но теперь он вернулся и готов провести лучшую часть сезона. Его влияние на игру было потрясающим. Футбол воздает по заслугам тем, кто работает так, как он. Мы все еще живы в трех соревнованиях. Посмотрим, что произойдет в будущем», — сказал Гвардиола.

Своего соперника по четвертьфиналу «Манчестер Сити» узнает после жеребьевки.