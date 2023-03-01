0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:15

Гвардиола о матче с «Бристоль Сити»: «Было тяжело. Меня впечатлили некоторые игроки, я их не знал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги игры с «Бристоль Сити» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько они могут быть хороши. На меня произвели впечатление некоторые игроки, я их не знал. Второй тайм был намного лучше. В Бристоле невероятные фанаты. Мы приезжали сюда пять лет назад на Кубок лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Также главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру полузащитника команды Фила Фодена, оформившего дубль в матче.

«Динамика, ритм, темп работы, его качества. Его карьера всегда шла вверх, вверх, вверх. В этом сезоне он испытывал некоторые затруднения и был немного подавлен. Но теперь он вернулся и готов провести лучшую часть сезона. Его влияние на игру было потрясающим. Футбол воздает по заслугам тем, кто работает так, как он. Мы все еще живы в трех соревнованиях. Посмотрим, что произойдет в будущем», — сказал Гвардиола.

Своего соперника по четвертьфиналу «Манчестер Сити» узнает после жеребьевки.

Хосеп Гвардиола
Бристоль Сити
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» разгромил «Бристоль Сити» Хайкина и вышел в 1/4 финала Кубка Англии