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Сегодня, 19:48

Гвардиола — об игре Холанна: «Он представляет собой большую угрозу»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:0).

«Хороший результат, мы играем довольно хорошо. Мы изо всех сил пытались преодолеть их высокий прессинг. В прошлом сезоне мы много страдали в матчах с этим соперником, но сегодня мы играли намного лучше.

Некоторые игроки были не в лучшей форме, но мы создали много моментов. Это была хорошая игра.

В течение долгого времени Фил Фоден играет действительно хорошо. Его вклад велик.

У Эрлина Холанна снова были моменты. Он забил блестящий гол. Для нас он невероятное оружие, он представляет собой большую угрозу. Я очень доволен», -цитирует тренера BBC.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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