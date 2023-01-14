Гвардиола о поражение от «МЮ»: «В общем, я ни о чем не жалею»

Сегодня, 18:10
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Поздравляю «Юнайтед». Люди видели, насколько хорош «Манчестер Сити». Это была фантастическая игра. В общем, я ни о чем не жалею.
Первый гол «МЮ»? Маркус Рэшфорд был в офсайде, Бруну Фернандеш — нет. Рэшфорд отвлек нашего вратаря и центральных защитников. Это то, что было. Мы знаем, где играем. Судьям на этих стадионах тяжело.
Ничего не произошло. Я знаю, как мы себя ведем. Мы финишировали выше соперника в таблице пять или шесть лет подряд, я точно знаю, как мы себя ведем», — приводит слова тренера BBC.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч.
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