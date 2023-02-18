Гвардиола: «Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка»

Сегодня, 20:57
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:1).
«Мы играли очень и очень хорошо. Действительно хороший матч. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать.
Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка. Нужно быть агрессивнее.
Мы знаем, что впереди еще много матчей», — цитирует тренера BBC.
«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на два балла отставая от лондонского «Арсенала».