Гвардиола: «Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы играли очень и очень хорошо. Действительно хороший матч. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать.

Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка. Нужно быть агрессивнее.

Мы знаем, что впереди еще много матчей», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на два балла отставая от лондонского «Арсенала».