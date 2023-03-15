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Сегодня, 12:54

Гвардиола: «Де Дзерби многое меняет в английском футболе»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу Роберто де Дзерби в «Брайтоне».

«В АПЛ есть итальянский тренер — Роберто де Дзерби. Он многое меняет в английском футболе. Люди говорили, что в АПЛ нельзя разыгрывать мяч от обороны, но он это делает, и выходит невероятно хорошо», — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

43-летний итальянец возглавил «Брайтон» в сентябре прошлого года. С того момента «чайки» одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 7 встречах. «Брайтон» занимает седьмое место в АПЛ после 24 матчей.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
Роберто Де Дзерби
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