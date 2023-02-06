Гвардиола пообещал покинуть «Манчестер Сити», если будет доказано нарушение финансового фэйр-плей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал покинуть клуб, если специалист узнает, что руководство «горожан» лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.

«Я сказал нашим людям: «Расскажите мне о подозрениях. Я верил им на 100 процентов с первого дня, поэтому я защищал клуб на данном этапе.

Я сказал: «Если вы солжете мне, то на следующий день меня здесь не будет. Я уйду, и вы больше не будете моими друзьями.

Мне нравится представлять клуб, который делает все правильно. В конце концов, речь идет не о победе в Лиге чемпионов или Премьер-лиге, а о том, чтобы всегда делать хорошо для наших людей и наших болельщиков», — цитирует Гвардиолу The Mirror.

Испанский специалист возглавляет «горожан» с 2016 года.

Руководство чемпионата заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фэйр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.