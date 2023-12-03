Гвардиола — о матче с «Тоттенхэмом»: «Сити» был так близок к победе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ.

«Мы были так близки к победе. С «Челси» было так же, выигрывали 4:3, а потом назначили ненужный пенальти, с «Ливерпулем» тоже было много моментов, но мы их не реализовали. Мы играли хорошо, но, к сожалению, не смогли победить. В футболе иногда случаются ошибки», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» третий матч подряд сыграл вничью. Команда с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 6 декабря «горожане» встретятся с «Астон Виллой».