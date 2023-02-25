0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

25 февраля, 23:59

Гвардиола: «Учитывая количество матчей и переездов, мы играли с «Борнмутом» очень агрессивно»

Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Учитывая количество матчей и большое количество переездов, мы играли очень агрессивно. Наша атака была более динамичной, и мы добились хорошего результата. Рико Льюис (18-летний защитник «Сити», — прим. «СЭ»), я очень рассчитываю на него с тех пор, как он пришел и дебютировал, на его качество и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады, что у нас есть игрок из нашей академии.

Мы все еще собираемся бороться за победу в АПЛ, у нас сложный соперник, но многое еще может случиться», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Лестера» Роджерс — о матче против «Арсенала»: «Они не зря лидируют в чемпионате»

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас»