Гвардиола: «Учитывая количество матчей и переездов, мы играли с «Борнмутом» очень агрессивно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Учитывая количество матчей и большое количество переездов, мы играли очень агрессивно. Наша атака была более динамичной, и мы добились хорошего результата. Рико Льюис (18-летний защитник «Сити», — прим. «СЭ»), я очень рассчитываю на него с тех пор, как он пришел и дебютировал, на его качество и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады, что у нас есть игрок из нашей академии.

Мы все еще собираемся бороться за победу в АПЛ, у нас сложный соперник, но многое еще может случиться», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.