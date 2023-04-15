Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:36

Гвардиола: «Для «Сити» победа над «Лестером» важный результат в погоне за «Арсеналом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером» (3:1) в матче 31-го тура АПЛ.

«В конце было играли не очень. Важно, что мы начали очень хорошо после Лиги чемпионов, против команды, которая находится в трудном для себя положении. Мы сделали замены, чтобы дать игрокам отдохнуть, но немного потеряли контроль, хотя в целом это была заслуженная победа. Нам повезло, что после игры с «Баварией» мы играем дома, а не на выезде. Вы видели, как мы были сосредоточены. Важный результат, чтобы догнать «Арсенал»? Безусловно», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков за 30 матчей.

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Дзерби поблагодарил Поттера после победы «Брайтона» над «Челси»

Холанн превзошел личные рекорды Роналду и Суареса по голам за сезон в АПЛ