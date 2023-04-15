Гвардиола: «Для «Сити» победа над «Лестером» важный результат в погоне за «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером» (3:1) в матче 31-го тура АПЛ.

«В конце было играли не очень. Важно, что мы начали очень хорошо после Лиги чемпионов, против команды, которая находится в трудном для себя положении. Мы сделали замены, чтобы дать игрокам отдохнуть, но немного потеряли контроль, хотя в целом это была заслуженная победа. Нам повезло, что после игры с «Баварией» мы играем дома, а не на выезде. Вы видели, как мы были сосредоточены. Важный результат, чтобы догнать «Арсенал»? Безусловно», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков за 30 матчей.