Гвардиола: «Сити» провел исключительную игру против «Лидса». Наше владение было хорошим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лидсом» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Мы провели исключительную игру. Наше владение мячом было действительно хорошим. Первый тайм был исключительным. Возможно, мы были не так эффективны, как следовало бы. После «Арсенала» мы были немного истощены и играли против «Фулхэма» и «Вест Хэма» — сложных соперников. Я бы сказал, что для Гюндогана это была комфортная игра, потому что на него мало давили. Но Гюндо… что я могу сказать? Он может делать все. Как опорный или атакующий полузащитник, он такой умный. Мы рады, что он у нас есть.

Сегодня Эрлин мог забить два или три гола. Он играл невероятно хорошо. Мне нравится хвалить Эрлина, когда он не забивает», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.