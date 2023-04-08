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Гвардиола: «Саутгемптон» был невероятно хорош в первом тайме, играл очень организованно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Саутгемптон» был невероятно хорош в первом тайме, играл очень организованно. Мы были немного небрежны, нам повезло, что мы забили в конце первого тайма, но второй тайм был намного, намного лучше. Это было нелегко, но иногда нужно отдать должное сопернику. Я отношусь к ним с уважением», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Также он высказался об игре Кевин Де Брейне и Эрлина Холанна.

«Де Брейне участвовал во многих моментах. Он исключительный. Есть игроки, которым нужно играть на 40 процентов, но он — парень, которому нужно играть всегда на высоком, высоком уровне. Я думаю, что наши боссы купили Холанна для таких игр, мы чувствуем себя некомфортно и не играли на своем лучшем уровне, но он забил гол», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 67 очков. «Саутгемптон» находится на 20-й строчке (23 очка).

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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