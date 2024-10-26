Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:14

Гвардиола — о календаре: «Мы привыкли играть в течение 11 месяцев каждые три-четыре дня»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в матче 9-го тура АПЛ.

«Сегодня было важно не то, как глубоко они обороняются, а то, как хорошо они играют с мячом, с вратарем и движением. Это хорошая игра, чтобы учиться как тренеру. «Саутгемптон» играл действительно хорошо. Они не создали много моментов, но нам стоило невероятных усилий отобрать у них мяч. Мы создали моменты, которые не смогли реализовать, но результат хороший.

Сейчас у нас есть всего два-три дня на восстановление. Мы привыкли играть в течение 11 месяцев каждые три-четыре дня. Проблема в том, что мы не можем дать отдых некоторым игрокам, но, надеюсь, рано или поздно мы сможем дать их перерыв, а некоторые смогут вернуться», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. 30 октября команда Гвардиолы сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» исключили из календаря UCI из-за допуска российских велогонщиков
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Сегодня
Вчера
Неделя