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Сегодня, 21:28

Гвардиола: «Если мы играем плохо, я хочу, чтобы фанаты выражали недовольство освистыванием, а не молчанием»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 21-го тура АПЛ.

«Я предпочитаю, чтобы фанаты освистывали и критиковали нас, а не молчали. Если мы играем плохо, я хочу, чтобы фанаты выражали недовольство освистыванием, а не молчанием. Футболисты и я чувствуем энергию, которую передают фанаты. Вместе мы сильнее. В конце концов, люди проходят сюда, чтобы повеселиться.

Я очень доволен. Мы выступили действительно хорошо и забили голы в нужное время, особенно во втором тайме

Если бы Холанн всегда играл по 90 минут, может, забил бы еще больше. Но важно, что Эрлин помогает нам побеждать. Он очень важен», — цитирует тренера BBC.

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Основные источники исследования

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