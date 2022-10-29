Гвардиола: «После матча с «Брайтоном» игроки были как выжатые лимоны, даже не могли взять в руки телефоны»

Сегодня, 10:31
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии игроков команды.
«Я видел игроков в раздевалке после матча с «Брайтоном», они были как выжатые лимоны. Они даже не могли взять в руки телефоны. Представьте, насколько они были уставшими — у них не было сил даже зайти в интернет», — приводит слова Гвардиолы BBC.
22 октября «Сити» обыграл «Брайтон» (3:1) в 13-м туре АПЛ. Через три дня команда играла с «Боруссией» (0:0) в Лиге чемпионов.
Сегодня, 29 октября, «Сити» на выезде встретится с «Лестером» в 14-м туре чемпионата Англии. Начало — в 15.30 мск.
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