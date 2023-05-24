Гвардиола рассмешил журналиста: «Цель после требла? Забить «Тоттенхему» на выезде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Sky Sports ответил на вопрос, каким будет его новый вызов в случае завоевания требла.

«Забить «Тоттенхэму» на выезде», — сказал Гвардиола.

Ответ заставил журналиста рассмеяться. В последних пяти матчах «Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Сити» с общим счетом 7:0.

«Манчестер Сити» в этом сезоне стал чемпионом Англии. «Горожанам» предстоит сыграть в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» 3 июня и в финале Лиги чемпионов с «Интером» 10 июня.