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Гвардиола о времени в «Баварии»: «Когда зовет такой клуб — нужно ехать»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о времени, когда он работал в «Баварии».

Во вторник, 11 апреля, «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в первом матче ? финала Лиги чемпионов.

«Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит только раз в жизни. Я ни секунды не жалею о том, как все сложилось в «Баварии», как этот клуб заботился о моей семье.

Когда я переходил в «Манчестер Сити», то не ожидал, что столько здесь проработаю, но в жизни твои планы обычно не реализуются», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Первый матч состоится в Манчестере и начнется в 22.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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