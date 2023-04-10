Гвардиола о времени в «Баварии»: «Когда зовет такой клуб — нужно ехать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о времени, когда он работал в «Баварии».

Во вторник, 11 апреля, «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в первом матче ? финала Лиги чемпионов.

«Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит только раз в жизни. Я ни секунды не жалею о том, как все сложилось в «Баварии», как этот клуб заботился о моей семье.

Когда я переходил в «Манчестер Сити», то не ожидал, что столько здесь проработаю, но в жизни твои планы обычно не реализуются», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Первый матч состоится в Манчестере и начнется в 22.00 мск.