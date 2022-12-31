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Гвардиола: «В тот момент, когда почувствую, что что-то сломалось, уйду в отставку. Не собираюсь оставаться, как Фергюсон или Венгер»

Иван Шитик
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, при каком условии покинет клуб.

В прошлом месяце испанский специалист продлил контракт с «Ман Сити», который теперь действует до 2025 года.

«В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Фергюсон или Венгер».

Контракт — это всего лишь бумага. Я продлил договор, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо», — приводит слова тренера BBC.

51-летний Гвардиола возглавляет английский клуб с 2016 года. Под его руководством команда четыре раза выиграла чемпионат Англии, четыре раза — Кубок лиги, два раза — Суперкубок и один раз — и Кубок страны.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Алекс Фергюсон
Арсен Венгер
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