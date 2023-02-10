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Сегодня, 17:12

Гвардиола: «Я полностью убежден, что «Манчестер Сити» невиновен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об обвинениях в адрес команды за нарушение финансового фейр-плей.

«Вы знаете, на чьей я стороне. Нам повезло, что мы живем в стране, где каждый невиновен, пока его вина не доказана. Что будет дальше, я не знаю. Мы думаем, что у нас хорошие адвокаты, и мы будем отстаивать свою позицию. Посмотрим, что решит судья, АПЛ. Если нас обвинят и накажут мы вернемся. Суд будет решать, что произойдет. Я полностью убежден, что мы будем невиновны», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее 52-летний специалист пообещал покинуть клуб, если узнает, что руководство «горожан» лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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