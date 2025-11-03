Гвардиола: «Холанн на том же уровне, что и Криштиану и Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил уровень игры нападающего Эрлина Холанна, который в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1) забил два гола. «Конечно, мы снова играли очень хорошо, Эрлин сыграл решающую роль. Это немного похоже на то, когда ты играешь с Месси или Криштиану, понимаете? Влияние очень велико. Он достиг такого уровня? Вы видите показатели этого парня? Боже мой, да, конечно, он на том же уровне, что и Криштиану и Месси», — сказал испанский тренер на пресс-конференции. В сезоне-2025/26 25-летний норвежец в 13 матчах забил 17 голов и сделал 1 результативную передачу.

izorkin Какая ж он деревяшка. Ты его гибкость видел? Это при его росте почти в 2 метра. Единственная проблема у него — немного ограниченная вариативность при ударе. Если бы этот элемент прокачать — вообще был бы монстр. Хотя и так монстр... Но так был бы значит монстрищем. 04.11.2025

serkonol не стал бы так негативно отзываться о холлане. пока он забивает, а это главное. если чё, то счёт на табло. футболисту 25 лет, забил на высшем уровне почти 250 мячей. в 2023-м году месси подарили очередной незаслуженный золотой мяч, хотя холлан в том сезоне побил все рекорды в апл, и абсолютно заслуженно должен был награждён золотым мячём. пиар аргентинского гнома не имеет границ. и чем больше ему подарили незаслуженных зм, тем глупее он выглядит в мире футбола. 03.11.2025

serkonol безмозглый пеп совершил ошибку, когда из барсы выгнал ибру ради месси. ну и каков был арг без пуйоля и хавиньесты?:grin: 03.11.2025

serkonol пеп, как был безмозглым, так и остался. посмотрим на холлана через 8-10 лет))) 03.11.2025

Антилибераст Атлетичная деревяшка, не свалить и не сбить. Он не умеет играть в футбол, но....он отлично умеет заколачивают разными частями тела, мдас... 03.11.2025

Gordon :-) 03.11.2025