Главный тренер «Манчестер Сити» признался, что впечатлен профессионализмом Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике команды Джеке Грилише. Специалист признался, что впечатлен профессионализмом игрока.

«Мы приехали на базу в шесть и он был здесь, проходил реабилитацию, чтобы подготовиться, на случай, если он понадобится. В «Астон Вилле» он не привык играть долгое время по три матча в неделю. Он знает свое тело и свое восстановление», — цитирует Гвардиолу пресс-служба команды.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 24 матча в АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков за 30 туров. «Арсенал» опережает «горожан» на пять очков, сыграв на два матча больше