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Сегодня, 10:18

Главный тренер «Манчестер Сити» признался, что впечатлен профессионализмом Грилиша

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике команды Джеке Грилише. Специалист признался, что впечатлен профессионализмом игрока.

«Мы приехали на базу в шесть и он был здесь, проходил реабилитацию, чтобы подготовиться, на случай, если он понадобится. В «Астон Вилле» он не привык играть долгое время по три матча в неделю. Он знает свое тело и свое восстановление», — цитирует Гвардиолу пресс-служба команды.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 24 матча в АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков за 30 туров. «Арсенал» опережает «горожан» на пять очков, сыграв на два матча больше

Джек Грилиш
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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