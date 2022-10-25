Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду уладили противоречия. Форвард будет в заявке «МЮ» на матч Лиги Европы с «Шерифом»

Сегодня, 16:04
Главный тренер «Манчестер Юнатед» Эрик тен Хаг и нападающий Криштиану Роналду провели встречу, на которой уладили все противоречия, утверждает ESPN.
Ранее стало известно, что 37-летний португалец уже вернулся к тренировкам с основным составом.
Криштиану Роналду будет в списке игроков, которые смогут сыграть с «Шерифом» в Лиге Европы. Тен Хаг рад, что ситуация разрешилась, и хочет двигаться дальше.
В сезоне-2022/23 Роналду принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования