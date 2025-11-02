Аморим — о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы потеряли контроль над игрой на пять минут и поплатились за это»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Мы потеряли контроль над игрой на пять минут и поплатились за это. Я думаю, что кое-что мы сделали хорошо. При этом наш уровень энергии немного снизился. И когда наша команда немного теряет энергию, вы можете это почувствовать.

В прошлом, если у нас были такие же плохие пять минут и мы пропускали два гола, мы не могли восстановиться. Сегодня у нас другие ощущения. Вы можете почувствовать, что мы не смогли выиграть эту игру, но мы не собираемся проигрывать. И это то чувство, которое иногда должно быть у большой команды», — сказал португалец на пресс-конференции.

«МЮ» прервал серию из трех побед подряд в АПЛ. Он занимает четвертое место в турнирной таблице (17 очков после 10 матчей).