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Сегодня, 17:03

Тен Хаг: «Доволен формой Роналду сейчас, хочу выжать из него максимум»

Тен Хаг доволен нынешней формой Роналду
Руслан Минаев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен нынешней формой нападающего Криштиану Роналду.

«Я хочу поддержать его как можно лучше. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на определенных позициях. Я хочу выжать из него максимум.

Сейчас форма Роналду лучше [чем на старте сезона], я доволен этим. Это еще раз доказывает: никто не может пропускать предсезонку», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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