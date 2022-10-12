Тен Хаг: «Доволен формой Роналду сейчас, хочу выжать из него максимум»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен нынешней формой нападающего Криштиану Роналду.

«Я хочу поддержать его как можно лучше. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на определенных позициях. Я хочу выжать из него максимум.

Сейчас форма Роналду лучше [чем на старте сезона], я доволен этим. Это еще раз доказывает: никто не может пропускать предсезонку», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере.