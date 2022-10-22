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Сегодня, 11:23

Тен Хаг — об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»: «Это спекуляции. Я рассчитываю на него»

Тен Хаг назвал спекуляциями информацию о возможном уходе Роналду зимой
Руслан Минаев
Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду зимой.

«Это — спекуляции. Я рассчитываю на Криштиану. Так что в данный момент это не обсуждается.

Я думаю, все понимают, что оба случая [когда Роналду покинул поле во время матча] неприемлемы, именно поэтому он получил несколько выходных.

В заявлении мы сказали, что он остается важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона. Мы хотим реализовать наши амбиции», — цитирует наставника Manchester Evening News.

Роналду покинул скамейку запасных до финального свистка матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре АПЛ, а затем уехал со стадиона. После игры португалец был отстранен от тренировок с основой и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад).

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
2
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