Тен Хаг: «Не выпустил Роналду из уважения к Криштиану, к его большой карьере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему не выпустил нападающего Криштиану Роналду в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:6).

«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере. Еще один плюс — я смог выпустить Марсьяля, ведь ему нужны минуты.

Все достаточно просто: нам не хватило веры в себя. Когда ты не веришь, то не можешь победить, и это недопустимо. Нам не хватило дисциплины при реализации плана, и нас наказали.

Сейчас мне сложно думать о положительных моментах. Мы подвели фанатов, подвели сами себя и разочарованы этим», — цитирует тренера BBC.

Напомним, Роналду впервые в сезоне провел весь матч в запасе.

Нападающий «Ман Сити» Эрлин Холанн сравнялся с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Англии. Оба футболиста по три раза забивали три мяча в играх турнира. Норвежец добился этого за восемь матчей, Роналду потребовалось 232 игры.