Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:37

Тен Хаг: «Для нас очень важны настрой и победный дух, которые формируются в команде»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:0).

«Для нас очень важны настрой и победный дух, которые формируются в команде. Все помнят, что сезон начинался для нас не очень хорошо, но мы достигли значительного прогресса, который не должен останавливаться.

И фанатам это по душе. Видно, как крепнет связь между ними и командой. Это хорошо.

Рэшфорд провел отличный матч. Он сыграл здорово — и это здорово для «Юнайтед». У клуба отличная академия», — приводит слова тренера BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Фернандеш пропустит матч с «Астон Виллой» из-за перебора желтых карточек

АПЛ, 14-й тур: «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «МЮ» выиграл у «Вест Хэма»