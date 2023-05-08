Тен Хаг — о матче с «Вест Хэмом»: «МЮ» сам виноват в поражении. Соперник использовал первый же шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал Давида Де Хеа после результативной ошибки в игре 33-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1).

«В первом тайме мы играли достаточно хорошо и создали много моментов, но соперник воспользовался первым же шансом. Конечно, я разочарован результатом, как и после игры с «Брайтоном». Мы сами виноваты в поражении. Теперь у нас впервые с Рождества есть свободная неделя, нам нужно восстановить силы, поскольку вторые таймы в обоих последних матчах мы провели ниже своего уровня.

Ошибки — часть футбола, в этой команде надо уметь с ними справляться и давать ответ, потому что это командный вид спорта. На протяжении сезона у Де Хеа больше сухих матчей, чем у других, мы добились этого как команда. Ошибки случаются, это футбол, но ответственность за них должны нести все», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 15-й строчке (37).