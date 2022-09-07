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7 сентября, 17:43

Тен Хаг — о Рэшфорде: «Я хочу сохранить его в «МЮ». Он счастлив в команде»

Эрик тен Хаг хочет сохранить Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Определенно я хочу сохранить его. «Юнайтед» контролирует ситуацию. Я вижу счастливого Рэшфорда. Я вижу некоторые фазы в его игре, которые могли бы улучшить, и мы очень много работали с ним последние два с половиной месяца над различными аспектами, и ему это очень нравится, и он хочет перенести это на поле. Он приходит каждый день с улыбкой», — приводит слова тен хага Goal.

У Рэшфорда заканчивается контракт с «МЮ» летом 2023 году, но в соглашении есть опция продления еще на один год.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за команду 6 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.goal.com/en/news/we-control-the-situation-ten-hag-manchester-united-stance-rashford-future/bltd2df373beca50d63
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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