Тен Хаг — о Гарначо: «Замечательно работать с молодыми игроками и выжимать из них все самое лучшее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о 18-летнем полузащитнике команды Алехандро Гарначо.

«Я думаю, он хорошо справляется, он влияет на нашу игру. Алехандро представляет угрозу для соперника. В матче против «Лидса» (2:2) у него были хорошие действия, он был энергичен, создавал моменты, но должен был забивать. Гарначо полностью уверен в себе, это хорошо. Это нужно при самых серьезных стрессовых ситуациях в игре, которые ты должен преодолеть, и он делает это.

Замечательно работать с молодыми игроками и выжимать из них все самое лучшее. Это делает эту работу захватывающей. Конечно, молодые должны делать это сами, но часто им нужна мотивация, иногда им нужен толчок», — приводит слова тен Хага utdreport.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Гарначо до 2028 года. Действующее соглашение полузащитника рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарначо сыграл 22 матча за основной состав «МЮ» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.