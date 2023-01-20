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Эрик тен Хаг: «У «Арсенала» хорошая структура игры и победный менталитет. Мы знаем, что делать, чтобы остановить их»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 21-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

«Они заслуживают того, чтобы быть в том положении, в котором сейчас находятся. У них действительно хорошая структура игры, победный менталитет и отличный настрой в команде. Вот почему они занимают первое место в лиге.

Сейчас они находятся на правильном пути, и от нас зависит, сможем ли мы остановить их. Мы сделаем все возможное для этого. Мы знаем, что делать. Мы должны показать хорошую игру. Если это сделаем, то у нас будут хорошие шансы добиться положительного результата»,  — приводит Sky Sports слова тен Хага.

Матч между командами пройдет 22 января и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «МЮ» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков. «Арсенал» лидирует с 47 очками.

 

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12790898/ten-hag-we-know-how-to-beat-arsenal-again-but-theyre-even-better-now

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ФК Арсенал (Лондон)
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Эрик тен Хаг
0
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