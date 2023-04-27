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Сегодня, 13:31

Тен Хаг — о «Тоттенхэме»: «Тяжелое поражение их взбесило. Это может быть стимулом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в 33-м туре АПЛ.

В предыдущем матче «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6.

«Очевидно, это было действительно тяжелое поражение, и они взбешены. Это может стать стимулом для реабилитации, да, но все зависит от нас. Нельзя, чтобы соперник был голоднее нас, и именно так мы должны готовиться к игре, быть готовыми играть первым номером», — приводит слова тен Хага ESPN.

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет 27 апреля. Начало — в 22.15 по московскому времени.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эрик тен Хаг
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