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Сегодня, 18:16

Эрик тен Хаг: «Очень доволен тем, как Рэшфорд отреагировал на данную ситуацию»

Иван Шитик
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:0).

«В первой половине матча действовали не лучшим образом. Во втором тайме выглядели уже лучше. В любом случае, соперник почти не создал моментов у наших ворот.

Решение по Рэшфорду? Я очень доволен тем, как он отреагировал на данную ситуацию. Он отлично вошел в игру и оживил ее.

Любой футболист в команде должен следовать принятым правилам. И исключений быть не может», — приводит слова тренера BBC.

Рэшфорд рассказал, что проспал командное собрание перед матчем. За нарушение дисциплины главный тренер не включил его в стартовый состав.

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в чемпионате Англии подряд. Команда набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Маркус Рэшфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Рэшфорд: «Я проспал и пропустил командное собрание перед игрой»

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