Тен Хаг раскритиковал судейство: «Многие игроки переступают черту. Но в этих случаях ВАР не вмешивается»

Сегодня, 21:06
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг посетовал на судейство после завершения матча 22-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
На 70-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ман Юнайтед» Каземиро.
«Каземиро переступил черту, все это видиле. Тем не менее, я недоволен непоследовательным судейством. И речь не только об этом матче, а в сезоне в целом.
Мартинес получил удар локтем в лицо. В прошлый раз то же самое случилось с Эриксеном.
Многие игроки переступают черту, в том числе и футболисты «Пэласа». Но в этих случаях ВАР не вмешивается», — приводит слова тренера Evening Standart.
После этой игры «МЮ» поднялся на 3-е место в таблице АПЛ (42 очка), «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке (24).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования