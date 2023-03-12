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Тен Хаг: «Считаю, что на игру с «Саутгемптоном» повлияли решения судьи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Большой комплимент моей команде. Они показали большую выдержку, играя так долго вдесятером. Они были физически и психологически сильны, чтобы взять очко. Должен ли был быть пенальти в ворота «МЮ»? Определенно. Нет никаких сомнений. Я не знаю, почему ВАР не вмешался.

Каземиро провел более 500 матчей в Европе и ни разу не получил красную карточку. Теперь у него две в АПЛ. Его отсутствие не станет проблемой. Мы разберемся с этим. Считаю, что на эту игру повлияли решения судьи», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 50 очками.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
Эрик тен Хаг
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