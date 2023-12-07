Тен Хаг — о победе над «Челси»: «В первые 30 минут на поле у «МЮ» все получалось»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в 15-м туре АПЛ.

«У меня всегда могут быть претензии, но мы довольны результатом и игрой. В первые 30 минут на поле у нас все получалось. Но потом не нужно было пропускать гол. Мы выключились из игры. Нам нужно делать развиваться. Мы движемся в правильном направлении. Мактоминей очень хороший игрок. Он остановил «Челси» вместе с Антони. Он забил два гола и мог бы забить еще», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.