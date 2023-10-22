Тен Хаг: «Шеффилд» играл по схеме, которую «МЮ» не ожидал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 9-го тура АПЛ.

«Мы, конечно, довольны победой. Первый тайм был не самым удачным с нашей стороны, но со второго тайма мы контролировали игру и победили, забив отличный гол. У «Шеффилд Юнайтед» было много энергии, и они играли по схеме, которую мы не ожидали. Но нам удалось приспособиться. В Премьер-лиге нужно бороться за каждое очко, нужно выкладываться по полной в каждом матче, потому что просто так ничего не дается», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает восьмое место в АПЛ. «Шеффилд» с 1 очком замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии.