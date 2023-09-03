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Сегодня, 22:47

Тен Хаг — о поражении от «Арсенала»: «Не всегда получаешь то, что заслуживаешь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 4-го тура АПЛ.

«Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, что заслуживаешь. Я больше смотрю на то, как мы прогрессируем, и вижу, что от игры с «Вулверхэмптоном» до этого матча есть большой прогресс. Сегодня вечером играла команда, я очень доволен этим выступлением.

Второй гол «Арсенала»? Его нельзя было засчитывать. Там был явный фол. Незасчитанный гол Гарначо? Там не было офсайда. Это неверный ракурс», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 3 : 0
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
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