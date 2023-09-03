Тен Хаг — о поражении от «Арсенала»: «Не всегда получаешь то, что заслуживаешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 4-го тура АПЛ.

«Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, что заслуживаешь. Я больше смотрю на то, как мы прогрессируем, и вижу, что от игры с «Вулверхэмптоном» до этого матча есть большой прогресс. Сегодня вечером играла команда, я очень доволен этим выступлением.

Второй гол «Арсенала»? Его нельзя было засчитывать. Там был явный фол. Незасчитанный гол Гарначо? Там не было офсайда. Это неверный ракурс», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).