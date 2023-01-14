Тен Хаг: «Вера вернулась, и мы движемся в правильном направлении»

Сегодня, 18:15
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:1).
«Первый тайм мы играли очень хорошо. Мы очень хорошо защищались и открывали хорошие возможности впереди.
После перерыва нам пришлось заменить Марсьяля, у него были некоторые проблемы, и игра изменилась. «Сити» захватил инициативу: 90 минут мы не можем держать такой напор. Но я очень доволен выступлением команды. Вера вернулась, и мы движемся в правильном направлении.
Гол Фернандеша? В правилах сказано, что Маркус Рэшфорд не касался мяча и не мешал ... Бруно в офсайде не был — но я вижу его с другой стороны», — приводит слова тренера BBC.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч.
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