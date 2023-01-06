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Тен Хаг о Санчо: «Футболисты — не роботы. Нельзя форсировать восстановление Джейдона»

Тен Хаг прокомментировал восстановление Санчо
Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с восстановлением полузащитника Джейдона Санчо.

«Футболисты — не роботы. Он вернулся в Кэррингтон (база «МЮ». — Прим. «СЭ»), и это показывает, что делает успехи и готов к следующему шагу. Я хотел бы, чтобы Джейдон вернулся, как можно скорее, но некоторые процессы нельзя форсировать — и это один из них», — цитирует тен Хага пресс-служба клуба.

Санчо не играл за клуб с середины октября из-за болезни. По этой причине он также пропустил чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне Санчо провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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