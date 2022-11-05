Тен Хаг о выборе центральных защитников: «Если я делаю выбор, это не значит, что кто-то лучше другого»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

По словам специалиста, он все еще думает над парой центральных защитников.

«Выйдет ли Магуайр в старте? Я должен подумать об этом, так как «Астон Вилла» очень сильный соперник. У них новый тренер и я должен проанализировать их игру и потом сделать выбор. Но Лича [Мартинес] и Виктор [Линделеф] очень здорово смотрелись вместе в последних нескольких играх. Если я сделаю выбор, то не из-за того, что кто-то лучше другого», — сказал тен Хаг.

Матч между «Виллой» и «МЮ» состоится 6 ноября. Начало — в 17.00 мск.