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Сегодня, 21:59

Тен Хаг о победе над «Ноттингемом»: «Солидная игра, но счет должен был быть 3:0 или 4:0»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о победе над «Ноттингем Форест» (2:0) в 31-м туре АПЛ.

«Солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Единственное, за что я могу покритиковать, — это за то, что счет должен быть больше. Должно было быть 3:0 или 4:0. Мы не реализовали очень много моментов.

Хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их надо реализовывать», — сказал специалист после игры.

«МЮ» одержал третью победу подряд и обошел «Ньюкасл» (56) в турнирной таблице АПЛ — команда Эрика тен Хага набрала 59 очков. «Ноттингем» занимает 18-ю строчку с 27 очками.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Эрик тен Хаг
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