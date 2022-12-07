Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впервые высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба.

37-летний португалец расторг контракт с английским клубом перед стартом ЧМ-2022.

«Он ушел, и теперь это в прошлом. Сейчас мы смотрим вперед, смотрим в будущее», — цитирует тен Хага Sky Sports.

В ноябре Криштиану Роналду дал скандальное интервью британской прессе, в котором обрушился с критикой на клуб, в том числе высказав недовольство работой главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.