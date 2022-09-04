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4 сентября, 16:05

Тен Хаг: «Роналду будет решать матчи, если встроится в игру «Манчестер Юнатед»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о положении нападающего Криштиану Роналду, который потерял место в стартовом составе.

«Решения должны быть рациональными, если мы хотим двигаться в том направлении, куда хочет идти «Манчестер Юнайтед». Для этого у нас должны быть схожие взгляды.

Я должен быть конкретным и просить о том, что будет лучше для клуба и команды. Нужно пройти через этот процесс и становиться лучше. Мои решения должны быть прозрачными и ясными, и я должен четко доносить их.

Роналду и в прошлом году, и не так давно показал, что должен встроиться в наш стиль игры. Если он это сделает, то будет решать исход матчей, учитывая его способности», — приводит слова тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 5 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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