Тен Хаг о тратах в летнее трансферное окно «МЮ»: «Большие деньги, но это часть процесса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тратах клуба в летнее трансферное окно.

«Каково потратить более 200 миллионов фунтов? Это большие деньги. Но это часть процесса и то, что мы должны делать, чтобы оставаться конкурентоспособными. У нас есть состав с потенциалом и хорошими игроками, теперь нам нужно сделать команду», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

«МЮ» в это летнее трансферное окно потратил около 216 миллионов фунтов. Клуб на данный момент занимает восьмое место в турнирной талице АПЛ, набрав 9 очков в пяти матчах.