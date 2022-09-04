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4 сентября, 17:30

Тен Хаг о тратах в летнее трансферное окно «МЮ»: «Большие деньги, но это часть процесса»

Тен Хаг высказался о тратах «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тратах клуба в летнее трансферное окно.

«Каково потратить более 200 миллионов фунтов? Это большие деньги. Но это часть процесса и то, что мы должны делать, чтобы оставаться конкурентоспособными. У нас есть состав с потенциалом и хорошими игроками, теперь нам нужно сделать команду», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

«МЮ» в это летнее трансферное окно потратил около 216 миллионов фунтов. Клуб на данный момент занимает восьмое место в турнирной талице АПЛ, набрав 9 очков в пяти матчах.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12688856/erik-ten-hag-exclusive-how-cristiano-ronaldo-can-still-impact-big-games-sir-alex-ferguson-advice-and-new-signing-antony
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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